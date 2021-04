Genoa, Ballardini: «Milan senza Ibrahimovic? Non è un forte handicap» (Di sabato 17 aprile 2021) Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni Davide Ballardini ha parlato ai canali ufficiali del Genoa alla vigilia della sfida contro il Milan. Milan – «Il Milan lo affronti se stai bene, da squadra, e se fai una grande partita. Se non sei al meglio, se non sei attento e concentrato rischi di fare una brutta figura». ASsenza Ibrahimovic – «La sua assenza non è un forte handicap per il Milan. Nella scorsa stagione, prima del lockdown, era tutta un’altra storia: sembrava dovessero cambiare tutti, non ne azzeccavano una… E invece quando il campionato è ripreso il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Davide, tecnico del, ha parlato alla vigilia della gara contro il: ecco le sue dichiarazioni Davideha parlato ai canali ufficiali delalla vigilia della sfida contro il– «Illo affronti se stai bene, da squadra, e se fai una grande partita. Se non sei al meglio, se non sei attento e concentrato rischi di fare una brutta figura». AS– «La sua asnon è unper il. Nella scorsa stagione, prima del lockdown, era tutta un’altra storia: sembrava dovessero cambiare tutti, non ne azzeccavano una… E invece quando il campionato è ripreso il ...

