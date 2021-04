Felicissima sera non solo risate per Pio e Amedeo: lacrime ed emozioni per papà Federico (Di sabato 17 aprile 2021) Non solo risate nella prima puntata di Felicissima sera in onda il 16 aprile 2021. Pio e Amedeo infatti sono stati protagonisti di un momento molto emozionante anche grazie a Maria de Filippi che in stile C’è posta per te, ha ripercorso insieme al duo comico, i momenti del passato, tra sogni e aspettative, ma anche tra tanti sacrifici. Per due ragazzi del sud con una valigia carica di sogni, pensare di sfondare nel mondo dello spettacolo era cosa assai difficile. Ma c’è stata da sempre una persona che ha creduto in loro, il papà di Amedeo che ha fatto un po’ da papà anche a Pio, diventato sin da piccolo uno di famiglia. E i due ragazzi vogliono proprio ringraziare il papà di Amedeo per tutto quello che ha fatto in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 aprile 2021) Nonnella prima puntata diin onda il 16 aprile 2021. Pio einfatti sono stati protagonisti di un momento molto emozionante anche grazie a Maria de Filippi che in stile C’è posta per te, ha ripercorso insieme al duo comico, i momenti del passato, tra sogni e aspettative, ma anche tra tanti sacrifici. Per due ragazzi del sud con una valigia carica di sogni, pensare di sfondare nel mondo dello spettacolo era cosa assai difficile. Ma c’è stata da sempre una persona che ha creduto in loro, ildiche ha fatto un po’ daanche a Pio, diventato sin da piccolo uno di famiglia. E i due ragazzi vogliono proprio ringraziare ildiper tutto quello che ha fatto in ...

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima sera Pio e Amedeo: 'Questo è uno Sperti a pelo lungo'/ Preso in giro in tv, Gianni... La prima puntata di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo che ha debuttato ieri e che ha avuto, tra i vari ospiti, anche Maria De Filippi, non ha deluso le aspettative del pubblico. I due comici pugliesi sono ...

Amedeo piange a Felicissima Sera con la lettera di Maria De Filippi | Pio e Amedeo si commuovono a Felicissima Sera . Cosa è successo? Durante la prima puntata del nuovo show trasmesso in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi ospite del programma legge la commovente lettera che Pio e Amedeo ...

Il viso e la voce, chi è la piccola Danàs che "parla siciliano"? Quarto Grado ha analizzato a fondo la vicenda della sparizione di Denise Pipitone, concentrandosi sul video di Danàs e sul possibile ruolo di Jessica Pulizzi ...

Felicissima Sera, nel programma di Pio e Amedo anche un’amatissima ex di Uomini e Donne: l’avete riconosciuta? Felicissima Sera, tra le ballerine del programma anche un'amatissima ex di Uomini e Donne: l'avete riconosciuta?

