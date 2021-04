Euro2020, il via libera alla riapertura degli stadi suscita (a ragione) moderato entusiasmo (Di sabato 17 aprile 2021) di Giulio Orlandi Le recenti dichiarazioni di Gabriele Gravina sul via libera del governo alla riapertura degli stadi italiani in vista degli Europei di calcio 2021 hanno lecitamente suscitato un moderato entusiasmo. moderato perché bisognerà capire quali saranno le disposizioni in merito per l’accesso a quei luoghi di aggregazione tanto cari agli appassionati di tutto il mondo. Dopo gli Europei ripartirà la nuova stagione di Serie A e delle altre leghe professionistiche, con quanto pubblico ancora non si sa ma di sicuro sempre meno del cosiddetto “Load Factor” – ossia la capacità di riempimento di un complesso che nel Belpaese è storicamente inferiore agli standard europei. E qui ritorna prepotente il lanoso problema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) di Giulio Orlandi Le recenti dichiarazioni di Gabriele Gravina sul viadel governoitaliani in vistaEuropei di calcio 2021 hanno lecitamenteto unperché bisognerà capire quali saranno le disposizioni in merito per l’accesso a quei luoghi di aggregazione tanto cari agli appassionati di tutto il mondo. Dopo gli Europei ripartirà la nuova stagione di Serie A e delle altre leghe professionistiche, con quanto pubblico ancora non si sa ma di sicuro sempre meno del cosiddetto “Load Factor” – ossia la capacità di riempimento di un complesso che nel Belpaese è storicamente inferiore agli standard europei. E qui ritorna prepotente il lanoso problema ...

