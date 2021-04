Enula e Leo Gassman, la storia del loro amore (Di sabato 17 aprile 2021) Enula, all’anagrafe Enula Bareggi, è la cantante, a che ha partecipato all’edizione di Amici 2021 nel tema di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La ragazza, però, è un volto noto della cronaca rosa per aver intrapreso una relazione con il cantautore Leo Gassman. La 22enne si è fatta riconoscere immediatamente per la sua bravura e per i suoi due famosi inediti, Auricolari e Contorta. La giovane, però, non riesce ad arrivare alla fine dello show ed è stata eleminata alla quarta puntatala sua carriera da cantate inizia da molto piccola, infatti alla giovane età di13 ha partecipato a Io Canto, la trasmissione televisiva condotta da Gerry Scotti. Nel 2020 ha preso parte ad Amasanremo arrivando tra i 60 finalisti. Il 13 marzo Enula ha presentato il su nuovo singola intitolato Da Sola (con me). La sua bravura e il suo modo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021), all’anagrafeBareggi, è la cantante, a che ha partecipato all’edizione di Amici 2021 nel tema di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La ragazza, però, è un volto noto della cronaca rosa per aver intrapreso una relazione con il cantautore Leo. La 22enne si è fatta riconoscere immediatamente per la sua bravura e per i suoi due famosi inediti, Auricolari e Contorta. La giovane, però, non riesce ad arrivare alla fine dello show ed è stata eleminata alla quarta puntatala sua carriera da cantate inizia da molto piccola, infatti alla giovane età di13 ha partecipato a Io Canto, la trasmissione televisiva condotta da Gerry Scotti. Nel 2020 ha preso parte ad Amasanremo arrivando tra i 60 finalisti. Il 13 marzoha presentato il su nuovo singola intitolato Da Sola (con me). La sua bravura e il suo modo ...

Advertising

BITCHYFit : Enula a Verissimo svela perché si colora la faccia (ma non cita Leo Gassmann) - _amiciloves_ : @trudizerbino Io già da 3 settimane per quella di Leo, Tommy ed Enula: - blogtivvu : Amici 20, Enula e Leo Gassman sono tornati insieme? L’indizio - _scansafatiche_ : Enula stava con Leo Gassmann? - Novella_2000 : Enula e Leo Gassman sono tornati insieme? Non sfugge un nuovo indizio -