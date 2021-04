Ddl Zan, Enzo Miccio vs Pillon: “Non usi la mia immagine” (Di sabato 17 aprile 2021) Continua il dibattito social sul ddl Zan, e stavolta il senatore leghista Simone Pillon attira le ire di Enzo Miccio, il wedding planner italiano per eccellenza schierato per l’approvazione della legge contro l’omotransfobia. Tutto nasce da un post ironico del senatore, che giocando con la somiglianza con il fashion designer della tv pubblica sull’account Facebook un montaggio di tre sue foto con il ‘no al ddl Zan’ scritto sulla mano. Ma la quarta foto appartiene ad Enzo Miccio con la scritta sulla mano in favore della legge e Pillon ci scherza su: “Vedo Enzo Miccio confuso – scrive -. Ma è a favore o contro il DDL Zan? Dalle foto non si capisce”. A chiudere il post, l’emoji di una grassa risata. Ed è qui che interviene il ‘paladino del buon gusto’, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Continua il dibattito social sul ddl Zan, e stavolta il senatore leghista Simoneattira le ire di, il wedding planner italiano per eccellenza schierato per l’approvazione della legge contro l’omotransfobia. Tutto nasce da un post ironico del senatore, che giocando con la somiglianza con il fashion designer della tv pubblica sull’account Facebook un montaggio di tre sue foto con il ‘no al ddl Zan’ scritto sulla mano. Ma la quarta foto appartiene adcon la scritta sulla mano in favore della legge eci scherza su: “Vedoconfuso – scrive -. Ma è a favore o contro il DDL Zan? Dalle foto non si capisce”. A chiudere il post, l’emoji di una grassa risata. Ed è qui che interviene il ‘paladino del buon gusto’, ...

Advertising

SimoPillon : Vedo @Enzo__Miccio confuso. Ma è a favore o contro il DDL #Zan? Dalle foto non si capisce??. - repubblica : Omofobia, anche Alessandra Mussolini sostiene il ddl Zan: 'Subito la legge' - Avvenire_Nei : Non è nel Ddl Zan la via contro l'odio - belcar64 : @SimoPillon Ancora. NO, non andrai in galera per non usare un carattere neutro. Anche se ti piacerebbe. LEGGILO STO… - MiglioresiSara : RT @j_gufo: Non capisco cosa vi disturba del DDL Zan, perché questo accanimento, cosa cambierebbe nella vostra vita? Avevate intenzione di… -