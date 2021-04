Conte: “Volevo portare Koulibaly al Chelsea, il Napoli è forte e Gattuso è un ottimo tecnico” (Di sabato 17 aprile 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita col Napoli in conferenza stampa. Sarà una partita impegnativa, il Napoli ha tutto per lottare per le posizioni più alte e Gattuso è un ottimo allenatore. Hanno aggiunto calciatori importanti e pagati molto come Osimhen. Ricordo ancora la doppia sfida di Coppa Italia dell’anno scorso, dove sono arrivati fino in fondo. Giocheremo per vincere, ma non possiamo fare i ragionieri: sarebbe deleterio. Critiche? Il problema sembra che sia io, l’importante è che non tocchino l’Inter. Si sta dando per scontato che abbiamo vinto lo scudetto ma dobbiamo essere umili, noi come i tifosi. Gattuso sta facendo bene, sappiamo bene quanto quest’anno sia stato particolare. L’allenatore è il mestiere più difficile, quando i miei giocatori mi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita colin conferenza stampa. Sarà una partita impegnativa, ilha tutto per lottare per le posizioni più alte eè unallenatore. Hanno aggiunto calciatori importanti e pagati molto come Osimhen. Ricordo ancora la doppia sfida di Coppa Italia dell’anno scorso, dove sono arrivati fino in fondo. Giocheremo per vincere, ma non possiamo fare i ragionieri: sarebbe deleterio. Critiche? Il problema sembra che sia io, l’importante è che non tocchino l’Inter. Si sta dando per scontato che abbiamo vinto lo scudetto ma dobbiamo essere umili, noi come i tifosi.sta facendo bene, sappiamo bene quanto quest’anno sia stato particolare. L’allenatore è il mestiere più difficile, quando i miei giocatori mi ...

