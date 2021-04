Amici, Deddy incanta con Modugno: perchè sa cantare in napoletano? C’è un motivo preciso (Di domenica 18 aprile 2021) Deddy incanta nella puntata odierna di Amici con Modugno: sapete perchè sa cantare in napoletano? C’è un motivo preciso Questa sera è andata in onda la quinta puntata del serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno, il talent si conferma essere una delle punte di diamante della rete del Biscione. Maria De L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)nella puntata odierna dicon: sapetesain? C’è unQuesta sera è andata in onda la quinta puntata del serale del talent showdi Maria De Filippi. Anche quest’anno, il talent si conferma essere una delle punte di diamante della rete del Biscione. Maria De L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

perepequa1 : Sta sceneggiata farlocca Deddy se la poteva risparmiare ?? è scontato che non esca #amici #Amici20 #amici2021 - ManuelaS1902 : MA #DEDDY CHE PENSA DI ANDARE A CASA CONTRO #MARTINA? CONVINTO DI ESSERE GIUSTAMENTE AL CIRCO ?? DEDDY SEI UN CUCCI… - music_plumee : RT @hbpmar13: Io farei vincere Amici ad Aka anche perché è con Deddy ed ignora pesantemente Martina Adoro #Amici20 - iosonojasmine : se esce deddy io non guardo più amici. #Amici20 - although2GR84U : Se hanno salvato Martina e non Deddy io davvero non guardò più Amici #amici20 -