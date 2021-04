Volta a la Comunitat Valenciana | a Alicante podio sfiorato per Simone Consonni

Advertising

tashatam14 : RT @Tiz_CyclingLive: Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 2 [LIVE STREAM] - Johnpatriota016 : RT @Tiz_CyclingLive: Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 2 [LIVE STREAM] - gloritaisa : RT @Tiz_CyclingLive: Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 2 [LIVE STREAM] - Tiz_CyclingLive : Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 2 [LIVE STREAM] - MichGPS : #VCV2021 2 tappa da Alicante a Alicante di 177.5 km. Un circuito che si svolge attorno alla città di Alicante. Due… -

Ultime Notizie dalla rete : Volta Comunitat

... è arrivata la prima vittoria in Spagna per il velocista transalpino Arnaud Démare che oggi sul traguardo di Alicante si è aggiudicato la seconda frazione dellaa laValenciana : il ...Il 26enne di Brembate Sopra ha tagliato il traguardo di Ondara con ventotto secondi di ritardo dall'australiano della Groupama - FDJArnaud Demare ha vinto la seconda tappa della Vuelta Valenciana. Il francese si è imposto al termine della frazione con partenza e arrivo ad Alicante, 179 km con qualche saliscendi che non ha messo in ...Seconda vittoria per il campione nazionale francese nella stagione 2021: dopo la Roue Tourangelle, Arnaud Demare si è imposto alla seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana, corsa sotto una ...