Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2021 ore 07 | 30

(Di venerdì 16 aprile 2021)DEL 16 APRILEORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. E SEMPRE IN ENTRATA ACI SONO CODE SULLA FLAMINIA TRA GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI. CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, SI PROCEDE A RILENTO TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO. IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN ...