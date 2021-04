Vaccini: Lazio, Astrazeneca ad under 60 su base volontaria (Di venerdì 16 aprile 2021) Per la campagna vaccinale per gli under 60 la Regione Lazio proporrà anche il vaccino Astrazeneca ma solo a chi si offre volontario. Lo anticipa oggi il Messaggero. La scelta della Regione implica, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Per la campagna vaccinale per gli60 la Regioneproporrà anche il vaccinoma solo a chi si offre volontario. Lo anticipa oggi il Messaggero. La scelta della Regione implica, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lazio Vaccini: Lazio, Astrazeneca ad under 60 su base volontaria ... come più volte ribadito dallo stesso assessore Alessio D'Amato, di mantenere il criterio delle classi d'età che ha finora guidato tutta la campagna vaccinale nel Lazio. Inoltre l'indicazione dei ...

Lazio, D'Amato: 'Vaccinazione agli over 80 da finire entro aprile' Nel Lazio 'abbiamo di gran lunga superato 1,4 milioni di somministrazioni di vaccini ed entro fine mese dobbiamo concludere quelle per gli over 80 e buona parte degli over 70 - ha detto D'Amato al ...

Draghi: «Entro l'autunno vaccinata l'80% della popolazione» «Il Governo ritiene che l'obiettivo di vaccinare l'80% della popolazione contro il Covid entro l'autunno sia realizzabile»: lo si legge nella Relazione al Parlamento presentata da Mario Draghi e Danie ...

I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia Sta continuando il calo generale dei contagi e del numero dei morti: in Toscana e Campania molti ospedali sono in difficoltà ...

