Vaccini, Draghi: “Dosi a 80% popolazione entro autunno” (Di venerdì 16 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia e Vaccini, il target delle somministrazioni all’80% della popolazione entro il prossimo autunno è “realizzabile”. E’ quanto si legge nella Relazione del premier Mario Draghi e del ministro dell’Economia Daniele Franco alle Camere per chiedere uno scostamento da 40 miliardi. “Gli ultimi giorni trascorsi – si legge – hanno visto un miglioramento dei dati relativi alla diffusione dei contagi e in un largo numero di Regioni sono state applicate misure meno restrittive; inoltre, il ritmo delle vaccinazioni anti Covid-19 ha conosciuto una recente accelerazione. Il totale delle Dosi che sono già state somministrate è di circa 14 milioni, pur dovenDosi tenere conto della disponibilità di un quantitativo di Vaccini inferiore a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia e, il target delle somministrazioni all’80% dellail prossimoè “realizzabile”. E’ quanto si legge nella Relazione del premier Marioe del ministro dell’Economia Daniele Franco alle Camere per chiedere uno scostamento da 40 miliardi. “Gli ultimi giorni trascorsi – si legge – hanno visto un miglioramento dei dati relativi alla diffusione dei contagi e in un largo numero di Regioni sono state applicate misure meno restrittive; inoltre, il ritmo delle vaccinazioni anti Covid-19 ha conosciuto una recente accelerazione. Il totale delleche sono già state somministrate è di circa 14 milioni, pur doventenere conto della disponibilità di un quantitativo diinferiore a ...

Vaccini, Draghi: "Dosi a 80% popolazione entro autunno" ...coronavirus in Italia e vaccini, il target delle somministrazioni all'80% della popolazione entro il prossimo autunno è "realizzabile" . E' quanto si legge nella Relazione del premier Mario Draghi e ...

Draghi “il 26 aprile si riapre, è un rischio ragionato. Alta velocità nell’extra Recovery” COSENZA – L’Italia riapre e questa volta vorrà farlo senza dover richiudere. In conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Mario Draghi, con al suo fianco il Ministro della Salute S ...

Draghi: "In zone gialla e arancione tutte le scuole riaprono in... Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map ...

