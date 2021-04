Usa, uomo apre il fuoco vicino all’aeroporto di Indianapolis: almeno 8 vittime e 9 feriti. L’aggressore si è poi ucciso (Di venerdì 16 aprile 2021) È ancora un fucile automatico a provocare l’ennesima strage negli Stati Uniti. Questa volta a morire sono otto persone, mentre almeno altre nove sono rimaste ferite, dopo la sparatoria avvenuta ieri notte intorno alle 23 in un deposito della FedEx vicino all’aeroporto internazionale di Indianapolis. “Ho visto un uomo con una sorta di fucile mitragliatore, un fucile automatico, che stava sparando all’esterno”, ha dichiarato Jeremiah Miller, uno degli addetti del magazzino sopravvissuto all’attacco dell’uomo che dopo si è tolto la vita. L’emittente locale che lo ha sentito ha intervistato anche un altro uomo, Parminder Singh, accorso dopo aver sentito la notizia della sparatoria nel magazzino dove lavora la nipote che “è rimasta ferita ad un braccio”: “Sta bene, ora è in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) È ancora un fucile automatico a provocare l’ennesima strage negli Stati Uniti. Questa volta a morire sono otto persone, mentrealtre nove sono rimaste ferite, dopo la sparatoria avvenuta ieri notte intorno alle 23 in un deposito della FedExinternazionale di. “Ho visto uncon una sorta di fucile mitragliatore, un fucile automatico, che stava sparando all’esterno”, ha dichiarato Jeremiah Miller, uno degli addetti del magazzino sopravvissuto all’attacco dell’che dopo si è tolto la vita. L’emittente locale che lo ha sentito ha intervistato anche un altro, Parminder Singh, accorso dopo aver sentito la notizia della sparatoria nel magazzino dove lavora la nipote che “è rimasta ferita ad un braccio”: “Sta bene, ora è in ...

Advertising

itsrigel : @crista_gaIIi Noi per loro siamo TiF, perché non importa il nostro percorso di transizione, per loro saremo sempre… - Chiara39673006 : RT @LAVonlus: Gli allevamenti di visoni sono serbatoi di coronavirus pericolosi anche per gli animali selvatici (già trovati contagi in Spa… - RobRe62 : RT @DanieleDann1: ?? #Usa, sparatoria in un parcheggio a #Indianapolis, almeno 8 morti e molti feriti. Testimone: 'Sparava un uomo con un fu… - CheGuevaraRoma : RT @DanieleDann1: ?? #Usa, sparatoria in un parcheggio a #Indianapolis, almeno 8 morti e molti feriti. Testimone: 'Sparava un uomo con un fu… - LavFvg : Gli allevamenti di visoni sono serbatoi di coronavirus pericolosi anche per gli animali selvatici (già trovati cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa uomo Microchip sotto pelle per trovare il Covid, primi test al Pentagono ...tecnologia è in fase avanzata di test e potrebbe essere somministrata alle unità della Marina USA. ...alla ricerca di quei segnali incontrovertibili che identificano la presenza del virus nell'uomo. - - ...

Google Earth mostra i cambiamenti della Terra con la nuova funzione 'Timelapse': gli effetti della deforestazione e urbanizzazione dall'84 ... Si tratta della prima iniziativa civile di osservazione della Terra, che usa anche i satelliti ... Nei video in timelapse, è spesso evidente la mano dell'uomo su specifiche aree del mondo. Tra queste, l'...

Creati embrioni ibridi scimmia-uomo per trapianti, è polemica anche tra gli scienziati Un embrione di scimmia con al suo interno cellule umane è stato prodotto e lasciato crescere in laboratorio. E si torna a parlare della liceità etica di simili ...

Brindisi, si traveste da infermiere per aiutare il padre nel reparto Covid: denunciato un 36enne di Fasano Un uomo di 36 anni di Fasano, in provincia di Brindisi, si è travestito da infermiere ed è andato in ospedale, nel reparto Covid di Ostuni, per assistere il padre ricoverato. Una volta scoperto, l’uom ...

...tecnologia è in fase avanzata di test e potrebbe essere somministrata alle unità della Marina. ...alla ricerca di quei segnali incontrovertibili che identificano la presenza del virus nell'. - - ...Si tratta della prima iniziativa civile di osservazione della Terra, cheanche i satelliti ... Nei video in timelapse, è spesso evidente la mano dell'su specifiche aree del mondo. Tra queste, l'...Un embrione di scimmia con al suo interno cellule umane è stato prodotto e lasciato crescere in laboratorio. E si torna a parlare della liceità etica di simili ...Un uomo di 36 anni di Fasano, in provincia di Brindisi, si è travestito da infermiere ed è andato in ospedale, nel reparto Covid di Ostuni, per assistere il padre ricoverato. Una volta scoperto, l’uom ...