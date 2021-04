Usa, sparatoria a Indianapolis: almeno 8 morti in un deposito della FedEx (Di venerdì 16 aprile 2021) almeno otto persone sono morte durante una sparatoria a Indianapolis. Secondo quanto riporta il 'New York Times' il fatto è avvenuto giovedì notte in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021)otto persone sono morte durante una. Secondo quanto riporta il 'New York Times' il fatto è avvenuto giovedì notte in un, vicino all'aeroporto ...

Usa, sparatoria a Indianapolis: almeno 8 morti in un deposito della FedEx Almeno otto persone sono morte durante una sparatoria a Indianapolis. Secondo quanto riporta il 'New York Times' il fatto è avvenuto giovedì notte in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto internazionale della città. L'uomo che è stato ...

Sparatoria a Indianapolis, almeno 8 morti. L’omicida si è tolto la vita L’autore della sparatoria si è tolto la vita prima di essere catturato ... Dall’inizio dell’anno sono già 163 (compreso l’episodio odierno) le persone ammazzate negli Usa in cosiddetti episodi di ...

