Uncharted | lo spin-off è stato cancellato per problemi durante lo sviluppo?

(Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, il gioco non annunciato della serieche doveva fungere da-off èa causa didie lo studio si è sposu altri progetti. Il reporter di Bloomberg Jason Schreier ha dichiarato che all'inizio il gioco era in realtà un ammasso di idee generali che non sono mai decollate e sembravano essere più un problema per Bend Studio. Bend Studio avrebbe dovuto lavorare ad un progetto legato adsotto la supervisione del creatore del franchise Naughty Dog. La mossa è arrivata subito dopo che Bend Studio aveva proposto un sequel di Days Gone, ma che Sony aveva rifiutato. Lo studio ha invece accettato il progetto, poiché era considerato più ...

Advertising

Eurogamer_it : Lo spin-off fi #Uncharted è stato cancellato per problemi durante lo sviluppo? - MangaForevernet : ? Uncharted - lo spin-off è stato cancellato? ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Uncharted spin

...sempre di più anche a causa di titoli poco più che mediocri come Crash Twinsanity e i diversi-... Quando Naughty Dog inserisce in4 una sequenza in cui vediamo Nathan Drake giocare al ...Basti pensare a serie comeo The Last of Us, che ancora fa parlare di sé per un ottimo ... poi continuata con due sequel e diversi- off da parte di Naughty Dog. Nel 2009 un altro ...Secondo le ultime indiscrezioni, il gioco non annunciato della serie Uncharted che doveva fungere da spin-off è stato cancellato a causa di problemi di sviluppo e lo studio si è spostato su altri prog ...Alcune voci di corridoio affermerebbero che il gioco spin-off di Uncharted sia stato cancellato. L'indiscrezione giunge in seguito a delle difficoltà che lo ...