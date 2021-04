Ufficiale il mese gratis su DAZN dopo i problemi segnalati dagli utenti. Come ottenerlo (Di venerdì 16 aprile 2021) Ufficiale la notizia del mese gratis su DAZN in seguito ai problemi segnalati dagli utenti che hanno riscontrato disservizi nella giornata di domenica, soprattutto nel corso della partita delle 12.30 di San Siro tra Inter e Cagliari. Tuttavia, va detto che in tanti hanno segnalato anomalie anche nel corso del pomeriggio, quando la piattaforma ha trasmesso il match del Bentegodi. In tanti potranno godersi un mese gratis su DAZN Come forma di rimborso per quanto avvenuto nella giornata di domenica. Un dettaglio non di poco conto, se pensiamo che stiamo per entrare nel mese finale del campionato di Serie A. Questa la comunicazione che conferma il ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 aprile 2021)la notizia delsuin seguito aiche hanno riscontrato disservizi nella giornata di domenica, soprattutto nel corso della partita delle 12.30 di San Siro tra Inter e Cagliari. Tuttavia, va detto che in tanti hanno segnalato anomalie anche nel corso del pomeriggio, quando la piattaforma ha trasmesso il match del Bentegodi. In tanti potranno godersi unsuforma di rimborso per quanto avvenuto nella giornata di domenica. Un dettaglio non di poco conto, se pensiamo che stiamo per entrare nelfinale del campionato di Serie A. Questa la comunicazione che conferma il ...

