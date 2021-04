Tv: Barbareschi, ‘io su Rai3 perché se non faccio l’artista mi deprimo’ (2) (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – “La crisi è un’opportunità – prosegue Barbareschi – significa questo la mia dichiarazione ‘il teatro è morto’: l’ho detta perché penso che il Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la politica. Il teatro è morto perché siamo degli anarchici che non sanno mettersi d’accordo. Il teatro ha un’opportunità con il Covid per rinnovarsi e diventare luogo d’eccellenza. Ci saranno dei monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che stanno con me, stare da solo potrebbe essere una stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri della reazione dell’altro, mentre se ti annoi si annoia anche il pubblico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – “La crisi è un’opportunità – prosegue– significa questo la mia dichiarazione ‘il teatro è morto’: l’ho dettapenso che il Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la politica. Il teatro è mortosiamo degli anarchici che non sanno mettersi d’accordo. Il teatro ha un’opportunità con il Covid per rinnovarsi e diventare luogo d’eccellenza. Ci saranno dei monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che stanno con me, stare da solo potrebbe essere una stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri della reazione dell’altro, mentre se ti annoi si annoia anche il pubblico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non faccio l'artista mi deprimo' (2)... - TV7Benevento : Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non faccio l'artista mi deprimo'... - PusJordan : @Hammer_911 D'altronde si dice vadano sempre in coppia?? Io vorrei fare il regista. Odio i film sulla boxe. Odio Bar… - eugeniogaltieri : Io Barbareschi non lo reggo #isolitiignoti - i_ponzo : Luca Barbareschi...io passo.#isolitiignoti -