Toscana resta in zona arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Toscana zona arancione anche per la prossima settimana, stesse regole e spostamenti. A darne notizia è il governatore della Regione Eugenio Giani. La Toscana, per atto del ministro della Salute Roberto Speranza, in forma una nota della Giunta regionale, conferma la zona arancione. Sentito lo stesso ministro della Salute Speranza, ritornano in zona arancione, dalle ore 14 di sabato 17 aprile come pubblicato nell'ultima ordinanza regionale, anche la Città metropolitana di Firenze, la provincia di Prato, i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto (parte della provincia di Pisa, ma compresi nella zona socio sanitaria Valdarno, Empolese, Valdelsa) e i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, ...

Ultime Notizie dalla rete : Toscana resta Covid, i comuni della Val d'Elsa senese tornano in zona arancione La Toscana resta un'altra settimana in zona arancione e ci tornano, dalle 14 di domani, sabato 17 aprile, anche i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Radicondoli (...

Covid, Brusaferro “Rt sotto 1, calano ricoveri e contagi over 80” ROMA (ITALPRESS) – “Nel resto d’Europa la curva è in salita, in Italia la curva è in lenta decrescita, quasi tutte le regioni hanno una decrescita, qualcuna ha valori in crescita. Il numero di nuovi c ...

