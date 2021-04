Tabellone Masters 1000 Montecarlo 2021 | risultati e accoppiamenti

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilprincipale del torneodi, evento in programma dal 12 al 18 aprile. Il serbo Novak Djokovic guida il seeding, seguito da Daniil Medvedev. La terza testa di serie è Rafa Nadal, che potrà incontrare il numero uno del mondo solo in un’eventuale finale. A rappresentare i colori azzurri ci saranno cinque italiani: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Di seguito tutti glideldi, aggiornati gradualmente. CLICCA QUI PER RIVIVERE IL LIVE DEL SORTEGGIO QUARTI DI FINALE Evans b. (11) Goffin 5-7 6-3 6-4 (4) Tsitsipas b. Davidovich Fokina 7-5 rit. (6) Rublev vs (3) Nadal Ruud b. (15) Fognini 6-4 ...

...nella sua parte didel numero 2 Daniil Medevedev fermato dal Covid. Se andrà avanti in semifinale potrebbe trovare Nadal. Fabio Fognini avanza nel torneo 'Rolex Monte - Carlo' dove ...Ok Nadal, out Novak Djokovic Inarrestabile fin qui la corsa di Fabio Fognini al1000 di ... - Consigliato per te - Nella stessa parte didi Fognini, ma sulla sinistra, c'è Rafa Nadal : ...Grazie all’ottimo inizio di stagione, Lorenzo Musetti è riuscito a conquistare la top 100 per la prima volta in carriera. Il giovane tennista italiano ha raggiunto la finale ai Challenger di Antalya e ...Dopo due ore e 44 minuti di battaglia nei quarti di finale del singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), il britannico Daniel Evans rimont ...