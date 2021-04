Spostamenti tra regioni ed eventi, ipotesi pass (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - Per ora si tratta di un work in progress, un'ipotesi. Durante la cabina di regia, il premier Mario Draghi su impulso della Ue avrebbe proposto l'introduzione di un pass che certifichi l'avvenuta vaccinazione e un test covid negativo in un lasso di tempo da definire o la guarigione dal coronavirus. La proposta avrebbe avuto l'ok dei ministri presenti. Chi è in possesso del pass, riferiscono, avrebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere l'accesso a determinati eventi, sia culturali che sportivi. Il pass attesterà la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - Per ora si tratta di un work in progress, un'. Durante la cabina di regia, il premier Mario Draghi su impulso della Ue avrebbe proposto l'introduzione di unche certifichi l'avvenuta vaccinazione e un test covid negativo in un lasso di tempo da definire o la guarigione dal coronavirus. La proposta avrebbe avuto l'ok dei ministri presenti. Chi è in possesso del, riferiscono, avrebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere l'accesso a determinati, sia culturali che sportivi. Ilattesterà la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid.

Dalle scuole a cinema e ristoranti, dalle palestre al calcetto: ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona ... Saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni gialle e con un certificato si potrà andare anche nelle regioni arancioni e rosse. Le palestre riaprono il 1° giugno Il Governo tracciato la road map ...

Dal 26 Aprile l’Italia riparte, Draghi annuncia novità per Ristoranti, Teatri, Cinema e Piscine: il Piano delle Riaperture Dal 26 aprile in Italia torneranno le Zone Gialle, in virtù delle quali riapriranno bar e ristoranti all’aperto a pranzo e a cena, oltre a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ad [...] ...

