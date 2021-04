Riapertura ristoranti al chiuso dal 1 giugno, solo a pranzo (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - Riapertura ristoranti al chiuso: dal 1 giugno potranno riaprire solo a pranzo con nuove linee guida. E' questa una delle misure previste nella road map per le riaperture, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Oggi, intanto, il premier Mario Draghi ha annunciato le riaperture dei ristoranti all'aperto sia a pranzo che a cena a partire dal 26 aprile in zona gialla, che sarà rafforzata, pur restando il coprifuoco dalle 22. Le riaperture per le attività all'aperto dal 26 aprile in zona gialla saranno stabilite in nuovo decreto legge. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) -al: dal 1potranno riaprirecon nuove linee guida. E' questa una delle misure previste nella road map per le riaperture, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Oggi, intanto, il premier Mario Draghi ha annunciato le riaperture deiall'aperto sia ache a cena a partire dal 26 aprile in zona gialla, che sarà rafforzata, pur restando il coprifuoco dalle 22. Le riaperture per le attività all'aperto dal 26 aprile in zona gialla saranno stabilite in nuovo decreto legge.

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura ristoranti Dai ristoranti alle palestre, ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione ... e che dovranno essere vagliate dal Cts, è stato proposto un metro di distanza nei ristoranti all'... Bisognerà aspettare il 1° giugno per la riapertura delle palestre ma con nuove linee guida. Fiere dal ...

Zona gialla "rafforzata" dal 26 aprile: ripresa di sport (e calcetto), spettacoli e ristoranti a cena all'aperto. Sì allo spostamento tra Regioni Vaccini e riaperture Spostamenti fra regioni gialle dal 1° maggio e ristoranti aperti in zona rossa:... In questo caso si applica la norma che nel decreto marzo fissava come data di riapertura il 26 ...

Covid: dal 26 aprile (qualcosa) si riapre Dal 26 aprile tornano le zone gialle, con l’apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all’aperto. E’ quanto è emerso prima da font ...

Tajani: "Patrimoniale? No a temi divisivi" "Gli abbiamo confermato la nostra posizione assolutamente favorevole per quanto riguarda le riaperture. E' un cambio di passo ... albergatori, bar, ristoranti e mondo dello sport. Dove abbiamo detto ...

