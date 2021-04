“Ragazzi interrotti” | i giovani tornano a raccontarsi a Sky TG24 | LE NUOVE PUNTATE

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ci hanno scritto, ci hanno raccontato le loro esperienze, ma soprattutto ci hanno chiesto di continuare a parlare delle loro vicende. La prima serie di(LE) è stata una cartina di tornasole per capire quanto la cosiddetta “generazione Dad” avesse necessità di. E Sky non se lo è fatto ripetere due volte. È nata così la seconda serie di, il nuovo format di Skya cura di Ilaria Iacoviello e Stefano Sassi con la supervisione del vicedirettore Omar Schillaci e la collaborazione della Community ScuolaZoo, in onda dal 12 aprile all’interno di tutte le principali edizioni del tg, ma disponibile anche sul sito sky.it, on demand e sui canali social (GLI SPECIALI: SCUOLA - COVID).

Advertising

SkyTG24 : Luce, la seconda protagonista della nuova serie di #RagazziInterrotti, racconta la sua esperienza con la Dad - CosiEse_ViPiace : RT @TITTIPRICE: “Ragazzi interrotti”, su Sky TG24 le PUNTATE della seconda serie - dl8sandra : RT @MariangelaPira: @Ecuba_00 @dariodigida Il nostro 'Ragazzi Interrotti' è una delle cose più giuste, più interessanti, più vere e da racc… - 9771Marco : Una storia bellissima e toccante tra i “ragazzi interrotti” stamattina a @SkyTG24. Ora c’è tanta voglia di fare anc… - AllegraBrio : La semplicità con cui #Alyssa nella rubrica Ragazzi Interrotti ha raccontato la sua vita, i suoi desideri e le sue… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzi interrotti

Non tanto per motivi didattici, quanto per dare a bambini ela possibilità di riallacciare ... Tutti passaggi bruscamentecon l'avvio dell'emergenza sanitaria e, tranne brevi periodi, ...... il tintinnio delle campanelle dei runner venivano disturbati edsolo dallo sporadico ... sorrisi spenti, persone insofferenti psicologicamente, giovanisenza ambizioni, senza ...Il presidente dell'Aga, Enrico Coppola: "Con la pandemia venuti a mancare tanti fondamenti dell'accoglienza, uno su tre molla ancora prima di iniziare". L'esperienza di quattro ragazzi: "È dura ma non ...NON è la prima volta che succede che un’insegante chieda a uno studente in dad (didattica a distanza) di bendarsi gli occhi durante un’interrogazione. Covid e l'adolescenza 'sospesa', la scuola riusci ...