Napoli-Inter, Conte in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Inter di Antonio Conte, reduce dall’undicesimo successo consecutivo, è pronta a sfidare il Napoli di Gennaro Gattuso nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, che andrà in scena domenica 18 aprile alle ore 20:45. Il tecnico nerazzurro, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 17 aprile alle ore 13.45 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) L’di Antonio, reduce dall’undicesimo successo consecutivo, è pronta a sfidare ildi Gennaro Gattuso nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, che andrà in scena domenica 18 aprile alle ore 20:45. Il tecnico nerazzurro, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di sabato 17 aprile alle ore 13.45 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà seguita in tutto il Mondo. ?? - Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Magrin: 'Il Napoli può mettere in difficoltà l'Inter e rientrare tra le prime quattro' - InterMagazine2 : IL PARERE - Magrin: 'Il Napoli può mettere in difficoltà l'Inter e rientrare tra le prime quattro' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter Marcelo Burlon difende Napoli, 'maglia così da napoletano' e lui: 'È un complimento' Questa mattina il Napoli ha ufficializzato la sua partnership con Kappa e il brand Marcelo Burlon Conty of Milan per ... La collezione sarà presentata domenica sera per il match contro l'Inter. Marcelo ...

Mazzola a sorpresa: "Se mi chiamasse Agnelli andrei alla Juve" Mazzola: "Se mi chiamasse Agnelli andrei alla Juventus". Le dichiarazioni dell'ex nerazzurro Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. ...

Napoli-Inter: le probabili formazioni, sorpresa in attacco per i partenopei Domenica alle 20.45 scenderanno in campo, allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Inter. Il Napoli arriva alla sfida con una sorpresa: secondo TUTTOmercatoweb, Osimhen partirà dal ...

MILANO CALIBRO 7 Dal Pino è messo in stato di sfiducia. È infatti storia nota della lettera formale di richiesta di dimissioni dal ruolo di presidente della Lega Serie A, con annessi ...

Questa mattina ilha ufficializzato la sua partnership con Kappa e il brand Marcelo Burlon Conty of Milan per ... La collezione sarà presentata domenica sera per il match contro l'. Marcelo ...Mazzola: "Se mi chiamasse Agnelli andrei alla Juventus". Le dichiarazioni dell'ex nerazzurro Sandro Mazzola, ex giocatore dell', ha parlato a Radio Kiss Kiss. ...Domenica alle 20.45 scenderanno in campo, allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Inter. Il Napoli arriva alla sfida con una sorpresa: secondo TUTTOmercatoweb, Osimhen partirà dal ...Dal Pino è messo in stato di sfiducia. È infatti storia nota della lettera formale di richiesta di dimissioni dal ruolo di presidente della Lega Serie A, con annessi ...