MotoGP Gp Portimao 2021, Rossi: “Mi è mancata la costanza, bisogna entrare in top 10” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Oggi è stata dura, stamattina è stato un turno particolare, metà asciutto e metà bagnato. Il mio tempo non era così male, con le eventuali gomme da gara sono andato abbastanza bene, mi è mancata un po’ di costanza e ho fatto un po’ di up e down. Dopo ho messo le soft ma ero in difficoltà e il mio giro non è stato fantastico, infatti sono indietro”. Queste le parole di Valentino Rossi, solamente quindicesimo nelle prove libere del Gran Premio del Portogallo a Portimao. “Nelle FP3 – prosegue il Dottore a Sky Sport – sarà fondamentale stare nei primi 10 e poi lavorare sulla gara”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Oggi è stata dura, stamattina è stato un turno particolare, metà asciutto e metà bagnato. Il mio tempo non era così male, con le eventuali gomme da gara sono andato abbastanza bene, mi èun po’ die ho fatto un po’ di up e down. Dopo ho messo le soft ma ero in difficoltà e il mio giro non è stato fantastico, infatti sono indietro”. Queste le parole di Valentino, solamente quindicesimo nelle prove libere del Gran Premio del Portogallo a. “Nelle FP3 – prosegue il Dottore a Sky Sport – sarà fondamentale stare nei primi 10 e poi lavorare sulla gara”. SportFace.

