Ultime Notizie dalla rete : Milano Salvini Milano: Salvini propone Albertini come avversario di Sala Gabriele Albertini potrebbe essere il prossimo candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco di Milano. A confermarlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della sua visita all'hub vaccinale della 'Fabbrica del Vapore'. "L'ho sentito più di una volta e abbiamo fatto come si fa ...

Comunali, Albertini si scalda "Lotta a degrado e abusivi" ... della metropolitana, della Milano che verrà, dico che è stato bello aver parlato la stessa lingua, un estremo piacere". Parole importanti, perché i rapporti tra Salvini e Albertini, dal 1997 ad oggi,...

Il vecchio che avanza. Salvini pensa a riesumare Albertini. “Per me è stato un ottimo sindaco di Milano” Nel centrodestra il nome in pole per Milano è quello di Gabriele Albertini, già sindaco del capoluogo lombardo dal 1997 al 2006.

Salvini detta la sua agenda (all'insaputa del Governo): "Il coprifuoco alle 22 sarà tolto presto" Il leader della Lega: "La Lega fuori dal governo avrebbe significato che oggi sarebbe passata la linea di Speranza".

