Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo (Di venerdì 16 aprile 2021) MilanO - Mario Mandzukic , attaccante del Milan , alla luce della propria indisponibilità per infortunio, ha rinunciato a percepire lo stipendio di marzo. Il presidente del club rossonero Paolo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021)O - Mario, attaccante del, alla luce della propria indisponibilità per infortunio, hato a percepire lodi. Il presidente del club rossonero Paolo ...

Advertising

AntoVitiello : L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponi… - angelomangiante : Gesto nobile, non richiesto e molto raro. Un gesto che fa onore a Mario Mandzukic. Rinuncia allo stipendio di marz… - PBPcalcio : Mario #Mandzukic ha rinunciato allo stipendio di Marzo, in quanto indisponibile. Sarà quindi devoluto in beneficie… - Bagarotzo : RT @AntoVitiello: Il #Milan devolverà in beneficenza alla Fondazione Milan lo stipendio del mese di marzo di #Mandzukic - MisterCaldera : Ah ma abbiamo #Mandzukic in rosa? Scherzi a parte, bel gesto, non scontato. #Milan -