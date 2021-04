“Maledetto virus”. Giovanni muore a 11 anni, il suo cuore non ha retto (Di venerdì 16 aprile 2021) Non ha mai mollato. Giovanni ha resistito fino all’ultimo battito del suo cuore. Mentre ne aspettava uno nuovo, il secondo da trapiantare, perché il primo era stato danneggiato irrimediabilmente dal Covid. Giovanni, undici anni, di Acerra, è morto dopo un lungo calvario e alcuni giorni ancora più difficili. Perché restava in bilico tra la speranza di una operazione salvavita e i farmaci che a quella vita lo tenevano legato flebilmente. Un bambino con una forza incredibile. Come quella dei suoi genitori che sono stati sempre al suo fianco. Aveva tre anni Giovanni quando, all’ospedale Monaldi di Napoli, è stato operato per una cardiomiopatia ipertrofica. Sembrava tutto risolto con quel cuore nuovo quando, a ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 aprile 2021) Non ha mai mollato.ha resistito fino all’ultimo battito del suo. Mentre ne aspettava uno nuovo, il secondo da trapiantare, perché il primo era stato danneggiato irrimediabilmente dal Covid., undici, di Acerra, è morto dopo un lungo calvario e alcuni giorni ancora più difficili. Perché restava in bilico tra la speranza di una operazione salvavita e i farmaci che a quella vita lo tenevano legato flebilmente. Un bambino con una forza incredibile. Come quella dei suoi genitori che sono stati sempre al suo fianco. Aveva trequando, all’ospedale Monaldi di Napoli, è stato operato per una cardiomiopatia ipertrofica. Sembrava tutto risolto con quelnuovo quando, a ...

