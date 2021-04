Liquami delle bufale smaltiti sul terreno, scatta il sequestro dei carabinieri (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – I carabinieri forestali hanno sequestrato un allevamento bufalino a Capua (Caserta) dove aver scoperto che i reflui zootecnici venivano smaltiti illecitamente sul terreno dell’azienda e in quelli limitrofi. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali costituiti da effluenti zootecnici. L’ispezione sull’allevamento è stata condotta dai militari della stazione forestale di Formicola e del Gruppo carabinieri Forestale di Caserta, con l’ausilio dei veterinari dell’Asl e dei tecnici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici; all’esito dei controlli è emerso anche che le acque di dilavamento dei piazzali confluivano all’interno del fosso di scolo ubicato nel lato ovest del complesso aziendale, e che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – Iforestali hanno sequestrato un allevamento bufalino a Capua (Caserta) dove aver scoperto che i reflui zootecnici venivanoillecitamente suldell’azienda e in quelli limitrofi. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali costituiti da effluenti zootecnici. L’ispezione sull’allevamento è stata condotta dai militari della stazione forestale di Formicola e del GruppoForestale di Caserta, con l’ausilio dei veterinari dell’Asl e dei tecnici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici; all’esito dei controlli è emerso anche che le acque di dilavamento dei piazzali confluivano all’interno del fosso di scolo ubicato nel lato ovest del complesso aziendale, e che ...

