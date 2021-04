Le molecole sono i nuovi microchip. La rivoluzione dell’Rna (Di venerdì 16 aprile 2021) Ricordate il Dna, quella molecola cellulare su cui si è concentrata la ricerca degli ultimi 40 anni, fino a mappare il genoma umano? Mettetelo da parte, perché il protagonista del 2021 è l’Rna, ingiustamente trattato da fratello minore finché il Covid, e i vaccini a base di Rna messaggero, lo hanno portato al centro della scena. Per capire come siamo arrivati a questo punto si può leggere l’ultimo libro di Walter Isaacson, storico, giornalista, già al vertice di Cnn e Aspen Institute, famoso soprattutto per le sue biografie. Con Einstein ha raccontato la rivoluzione della fisica nel primo Novecento, con Steve Jobs la rivoluzione tecnologica che stiamo ancora vivendo. Oggi, in The code breaker, si concentra sulle scienze della vita e sulla rivoluzione in arrivo. “Le molecole sono i ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021) Ricordate il Dna, quella molecola cellulare su cui si è concentrata la ricerca degli ultimi 40 anni, fino a mappare il genoma umano? Mettetelo da parte, perché il protagonista del 2021 è l’Rna, ingiustamente trattato da fratello minore finché il Covid, e i vaccini a base di Rna messaggero, lo hanno portato al centro della scena. Per capire come siamo arrivati a questo punto si può leggere l’ultimo libro di Walter Isaacson, storico, giornalista, già al vertice di Cnn e Aspen Institute, famoso soprattutto per le sue biografie. Con Einstein ha raccontato ladella fisica nel primo Novecento, con Steve Jobs latecnologica che stiamo ancora vivendo. Oggi, in The code breaker, si concentra sulle scienze della vita e sullain arrivo. “Lei ...

