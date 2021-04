Juventus | se lo rivuoi devi pagarlo quasi il doppio

Leggi su serieanews

(Di venerdì 16 aprile 2021) C’è un giocatore, appena messo sul mercato, che lapotrebbe acquistarne. Il paradosso è che l’ha appena venduto C’è l’ok da parte di Carlo Ancelotti: Moise Kean può lasciare l’Everton a fine stagione. L’allenatore della squadra inglese non lo ritiene indispensabile e, secondo fonti locali, ha dato il via libera per la cessione in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.