In calo i contagi di covid in Italia ma aumenta il numero dei morti | 429

AGI - Calano i nuovi casi di covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 15.943 a fronte dei 16.974 di ieri; in aumento i tamponi (327.704 oggi contro i 319.633 di ieri) per cui il tasso di positività scende al 4,9%. Torna a crescere il numero dei morti, 429 rispetto ai 380 di ieri, per un totale dall'inizio della pandemia di 116.366. In diminuzione la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva ci sono 3.366 pazienti (51 in meno rispetto a ieri, mentre sono 199 gli ingressi del giorno), i ricoverati con sintomi sono 24.743 (844 in meno).

