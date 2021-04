GP Emilia Romagna, Steiner: "Un anno per imparare, speriamo non in testacoda" (Di venerdì 16 aprile 2021) Quando arrivi al secondo Gran Premio in Formula 1 già con un grave errore sulle spalle, dopo due curve all'esordio, tutto serve tranne regalare il bis. Nikita Mazepin a Imola chiude le prove libere 1 ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) Quando arrivi al secondo Gran Premio in Formula 1 già con un grave errore sulle spalle, dopo due curve all'esordio, tutto serve tranne regalare il bis. Nikita Mazepin a Imola chiude le prove libere 1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Calano i ricoveri nei reparti Covid, l'Rt nazionale scende a 0.85. Rischio alto per la Calabria Si tratta di Calabria (32%), Emilia Romagna (41%), Friuli Venezia Giulia (37%), Lazio (41%), Liguria (37%), Lombardia (52%), Marche (45%), Molise (41%), Provincia autonoma di Trento (38%), Piemonte (...

Superboss della Ndrangheta con la 'delega alla P.A.' si è pentito, 'collabora' con Gratteri Grande Aracri è a capo di una delle cosche di 'ndrangheta più potenti con base a Cutro, nel crotonese, ma con ramificazioni in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Condannato a vari ergastoli, la sua ...

Calciomercato Milan: possibile sgambetto alla Juve per Scamacca, vicino il rinnovo di Ibra Il Milan potrebbe ingaggiare Gianluca Scamacca nel prossimo Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club rossonero avrebbe deciso di puntare sull'attaccante attualmente al ...

Patenti facili e quiz a pc spento, resta ai domiciliari il principale indagato REGGIO CALABRIA – Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato gli arresti domiciliari per Martino Infantino, il principale indagato dell’inchiesta “Senso unico” che ha fatto luce su alc ...

