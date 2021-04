Ghosts 'n Goblins Resurrection arriverà anche su PS4, Xbox One e PC (Di venerdì 16 aprile 2021) Capcom lancerà Ghosts 'n Goblins Resurrection su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Al momento, però, non è disponibile una data di uscita precisa. Ghosts 'n Goblins Resurrection è stato lanciato per la prima volta su Switch il 25 febbraio. Ecco una panoramica del gioco, tramite Capcom: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Capcom lancerà'nsu PlayStation 4,One e PC tramite Steam. Al momento, però, non è disponibile una data di uscita precisa.'nè stato lanciato per la prima volta su Switch il 25 febbraio. Ecco una panoramica del gioco, tramite Capcom: Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Ghosts Goblins Ghosts 'n Goblins Resurrection è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC Capcom ha annunciato oggi con un nuovo trailer le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One di Ghosts 'n Goblins Resurrection . Il remake dell'omonimo classico arcade è già stato pubblicato su Nintendo Switch a febbraio. Le nuove versioni al momento non hanno una data d'uscita specifica, ma ...

Ghosts 'n Goblins Resurrection arriverà su altre piattaforme Tramite un comunicato stampa, Capcom ha confermato che Ghosts 'n Goblins Resurrection, il moderno reboot dell'iconica serie Ghosts' n Goblins, arriverà anche su altre piattaforme, tra cui PC, PS4 e Xb ...

