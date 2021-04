Gf Vip | Dayane Mello torna al programma ma non nella casa | cosa farà

(Di venerdì 16 aprile 2021)di nuovo al Grande Fratello Vip, questa volta però non sarà uno dei concorrenti del reality,l’ex gieffina La produzione del Grande Fratello Vip sta già lavorando… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Dayane Mello opinionista al GF Vip? “Sarà divertente vedere l’altro lato del programma” - #Dayane #Mello… - zazoomblog : Dayane Mello opinionista al GF Vip? “Sarà divertente vedere l’altro lato del programma” - #Dayane #Mello… - StraNotizie : Dayane Mello opinionista al GF Vip? “Sarà divertente vedere l’altro lato del programma” - be2yonce : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - be2yonce : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo è DAYANE! #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

Giacomo Urtis attacca L'Isola dei Famosi nel corso della nona puntata. Il chirurgo deise la prende con gli autori e con il meccanismo di voto che è praticamente assente da un mese. ...di...L'influencer Power non è la sola, perchéMello a SuperGuida Tv ha ammesso che dopo essere stata una gieffina non esclude di fare l'opinionista. Io continuo a dire che al GFal posto di ...Che la gelosia sia un sentimento irrazionale e spesso pericoloso lo dimostra la vicenda di un trentenne bresciano, finito a picchiare la fidanzata di un anno più grande per un ...Giacomo Urtis ha attaccato l’Isola dei Famosi che da settimane si ritrova a fare di necessità virtù, con eliminazioni rinviate e rimpasti a ...