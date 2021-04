Fognini-Ruud in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Fabio Fognini affronterà Casper Ruud, in occasione dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. L’azzurro ha sconfitto Miomir Kecmanovic, Jordan Thompson e Filip Krajinovic, meritando di dritto la chance di giocarsi un posto per le semifinali del prestigioso evento monegasco. Dal canto suo, il norvegese è riuscito ad avere la meglio su Hogler Rune, Diego Schwartzman e Pablo Carreño Busta, anch’egli performando nel migliore dei modi. La sfida si svolgerà oggi, venerdì 16 aprile, come terzo incontro dalle ore 11.00 (dopo Evans-Goffin). La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming fruibile dagli abbonati tramite la piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Fabioaffronterà Casper, in occasione dei quarti di finale deldi. L’azzurro ha sconfitto Miomir Kecmanovic, Jordan Thompson e Filip Krajinovic, meritando di dritto la chance di giocarsi un posto per le semifinali del prestigioso evento monegasco. Dal canto suo, il norvegese è riuscito ad avere la meglio su Hogler Rune, Diego Schwartzman e Pablo Carreño Busta, anch’egli performando nel migliore dei modi. La sfida si svolgerà, venerdì 16 aprile, come terzo incontro dalle ore 11.00 (dopo Evans-Goffin). Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (201 o 204), con livefruibile dagli abbonati tramite la piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà ...

Ultime Notizie dalla rete : Fognini Ruud La Roma sogna la finale. Smalling, notte di terrore. Tennis: Fognini contro Ruud Tutte le attenzioni sono puntate su Fabio Fognini che ieri ha battuto il serbo Krajnovic e oggi, alle 15, affronterà Casper Ruud. Prima di lui in campo Tsitsipas contro Davidovich. In serata Nadal - ...

