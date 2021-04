F1, problemi tecnici per la Ferrari di Charles Leclerc a Imola: la causa (Di venerdì 16 aprile 2021) La Ferrari non ha iniziato al meglio il weekend riservato al GP di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Nel corso delle prove libere 1, incominciate alle ore 11.00, i meccanici del Cavallino Rampante hanno verificato alcuni parametri sulla monoposto di Charles Leclerc, come ha fatto sapere Sky Sport. Per il momento non sono emersi ulteriori dettagli, ma qualche problema sulla vettura del monegasco c’è sicuramente stato, visto che il pilota ha completato appena quattro giri nel corso della prima parte di sessione e non ha ottenuto tempi cronometrati validi. Dopo la bandiera rossa, esposta per l’incidente di Sergio Perez (Red Bull) ed Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc è tornato in pista. Mancavano una decina di minuti alla conclusione ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Lanon ha iniziato al meglio il weekend riservato al GP di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Nel corso delle prove libere 1, incominciate alle ore 11.00, i meccanici del Cavallino Rampante hanno verificato alcuni parametri sulla monoposto di, come ha fatto sapere Sky Sport. Per il momento non sono emersi ulteriori dettagli, ma qualche problema sulla vettura del monegasco c’è sicuramente stato, visto che il pilota ha completato appena quattro giri nel corso della prima parte di sessione e non ha ottenuto tempi cronometrati validi. Dopo la bandiera rossa, esposta per l’incidente di Sergio Perez (Red Bull) ed Esteban Ocon (Alpine),è tornato in pista. Mancavano una decina di minuti alla conclusione ...

