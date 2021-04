Enrico Ruggeri contro Alessandro Gassmann sull’assembramento dei vicini | “Nostalgia della Germania Est?”

(Di venerdì 16 aprile 2021) La replica dista monopolizzando i trend dei social. L’attore e regista si è visto dissare dal cantautore dopo un tweet in cui raccontava di avererumorosi che in quel momento stavano tenendo un party.lo ha provocato e la storia non si è ancora conclusa. Il party a casa deidiQualche giorno faha raccontato su Twitter che dal vicinato stava arrivando il caos di un party con la presenza di “decine di ragazzi” e per quo faticava a prendere una decisione: “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri

Alessandro Gassmann su Twitter 'denuncia' i vicini che fanno festa e scoppia la polemica. Il cantantelo prende in . - -L'ultima in ordine di tempo ha visto contrapposti Alessandro Gassmann ed. Storie e sensibilità diverse, non serve ricordarlo. Per questo, su un tema caldo come il rispetto delle norme ...Ruggeri esprime solidarietà ad Alessandro Gassmann, minacciato per aver segnalato alla polizia la festa di un vicino, ma non gli risparmia critiche ...