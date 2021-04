Elisa Isoardi costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi: “Devo tornare in Italia per accertamenti” (Di venerdì 16 aprile 2021) Elisa Isoardi, vittima di un incidente all’occhio, è stata costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi. La naufraga, in puntata, ha comunicato che i medici le hanno detto di tornare in Italia per ulteriori controlli. Ieri, giovedì 15 aprile, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Purtroppo due spiacevoli notizie ieri sera L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 16 aprile 2021), vittima di un incidente all’occhio, è stataaddei. La naufraga, in puntata, ha comunicato che i medici le hanno detto diinper ulteriori controlli. Ieri, giovedì 15 aprile, è andata in onda una nuova puntata dedei. Purtroppo due spiacevoli notizie ieri sera L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi Isola dei Famosi ultima puntata 15 aprile: eliminati, nomination, televoto, Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano Isola dei Famosi, cosa è successo nell' ultima puntata di giovedì 15 aprile. Eliminati, nomination, televoto , e poi gli abbandoni di Elisa Isoardi e Brando Giorgi che lasciano il gioco. Si è trattato di una puntata in differita, per dare spazio in diretta a Supervivientes , l'edizione spagnola dell'Isola. Edizione quest'anno ...

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano il gioco: non c'è pace tra infortuni e problemi di salute - Il meglio e il peggio Non sarà il solo a prendere quel volo… Il ritiro di Elisa Isoardi

L’Isola dei Famosi, il triste epilogo di Elisa Isoardi: pubblico incredulo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi). Dispiaciuti anche gli opinionisti in studio Che batosta. L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi e la decisione ...

Isola dei Famosi: Isoardi e Giorgi tornano in Italia Elisa Isoardi e Brando Giorgi sono costretti a lasciare l’Isola per ricevere delle cure mediche, mentre gli altri naufraghi continuano la permanenza. La puntata dell’Isola dei Famosi ha fatto ...

