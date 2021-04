E3 2021 | Ubisoft Forward sarà uno dei grandi eventi di giugno

(Di venerdì 16 aprile 2021)ha annunciato che il suo evento digitaletornerà a, con una nuova serie di annunci sui suoi giochi in arrivo.si svolgerà alle 21 italiane di sabato 12, in coincidenza con l'inizio della settimana dell'E3. Il publisher non ha ancora rivelato i giochi che presenterà durante l'evento - anche se avverte di "restare sintonizzati" per ulteriori notizie sulla line-up - ma dovrebbe essere abbastanza facile fare alcune ipotesi plausibili su cosamostrato. Leggi altro...

L'annuncio è arrivato oggi, attraverso il sito ufficiale del colosso francese del videogioco: il prossimo eventoForward tornerà in questoil prossimo 12 giugno alle ore 12.00 e coinciderà con l' E3. Il publisher francese ha consigliato a tutti i giocatori di tenersi all'erta per tutte le ...Con un post su Twitter ,ha confermato la sua partecipazione all'E3: la casa franco - canadese terrà una nuova conferenzaForward il prossimo 12 giugno come parte della kermesse completamente digitale ...Ubisoft ha annunciato che il suo evento digitale Ubisoft Forward tornerà a giugno, con una nuova serie di annunci sui suoi giochi in arrivo. Ubisoft Forward 2021 si svolgerà alle 21 italiane di sabato ...Ubisoft ha annunciato che il prossimo Ubisoft Forward inizierà alle 21:00 CEST del 12 giugno. Solo il tempo dirà se verranno annunciate nuove date di lancio per Far Cry 6, per quello che è ancora noto ...