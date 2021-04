Draghi: dal 26 aprile torna la zona gialla. “Ripartono le attività all’aperto, spostamenti con un pass tra regioni di colore diverso” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier: “Il governo sulle aperture ha preso un rischio ragionato, fondato sui dati che sono in miglioramento". Speranza: “Dal 15 maggio sì alle piscine all'aperto; dal primo giugno le attività connesse alle palestre. Dal primo luglio le fiere” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier: “Il governo sulle aperture ha preso un rischio ragionato, fondato sui dati che sono in miglioramento". Speranza: “Dal 15 maggio sì alle piscine all'aperto; dal primo giugno leconnesse alle palestre. Dal primo luglio le fiere”

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - DantiNicola : Non ho molto altro da aggiungere a quanto scritto oggi dal @nytimes se non un: sì, ne è valsa la pena!… - AvvocatoNel : #Draghi ha programmato le #riaperture, d'accordo con il colonnello Giuliacci, che gli ha comunicato che prima di Gi… - orasolaretv2000 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Draghi. Rischio ragionato: dal #26aprile torna il giallo 2? #Crisi Nomina… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dal Sondaggi, la popolarità di Draghi torna a crescere Il consenso di Draghi è passato dal 50,8% al 54,1%. In particolare oltre il 61% degli intervistati ha pienamente appoggiato l'ammonimento del premier a Recep Tayyip Erdoan: il presidente turco era ...

Decreto sostegni, Draghi: "Utile tra criteri ma tempi più lunghi" Per quanto riguarda gli aiuti già erogati, Draghi ha sottolineato "la rapidità dei pagamenti" ricordando che "dal 30 marzo ad oggi sono stati pagati due miliardi nella prima settimana e nella seconda ...

Draghi (Premier): “Una volta…" Dal 26 aprile nelle zone gialle potranno nuovamente aprire anche cinema, teatrie luoghi in cui sarà possibile assistere agli spettacoli all'aperto. Si sbloccheranno i confini regionali, con libertà di ...

Dal 26 aprile tornano le zone gialle e riapre la cultura. L'annuncio di Mario Draghi L’annuncio del presidente del consiglio Mario Draghi: il 26 aprile tornano le zone gialle e riapriranno dunque musei, cinema, teatri, siti archeologici.

Il consenso diè passato50,8% al 54,1%. In particolare oltre il 61% degli intervistati ha pienamente appoggiato l'ammonimento del premier a Recep Tayyip Erdoan: il presidente turco era ...Per quanto riguarda gli aiuti già erogati,ha sottolineato "la rapidità dei pagamenti" ricordando che "30 marzo ad oggi sono stati pagati due miliardi nella prima settimana e nella seconda ...Dal 26 aprile nelle zone gialle potranno nuovamente aprire anche cinema, teatrie luoghi in cui sarà possibile assistere agli spettacoli all'aperto. Si sbloccheranno i confini regionali, con libertà di ...L’annuncio del presidente del consiglio Mario Draghi: il 26 aprile tornano le zone gialle e riapriranno dunque musei, cinema, teatri, siti archeologici.