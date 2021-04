DIRETTA F1, GP Imola LIVE: ottima Ferrari, ma problemi tecnici per Leclerc. FP2 dalle 14.30 (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 LA CRONACA DELLE FP1 DI FRANCESCO PAONE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 problemi tecnici PER LA Ferrari DI Leclerc 12.07 L’appuntamento è alle 14.30 per la seconda sessione di prove libere a Imola. Grazie per averci seguito e a più tardi. 12.06 La Ferrari è piaciuta molto. Non è distante dalle Mercedes ed è partita molto meglio rispetto alla McLaren. Sainz ha ben impressionato anche sul passo con le gomme hard. Peccato per i problemi tecnici accusati da Leclerc, che si è comunque dimostrato subito a proprio agio nei 10 minuti conclusivi in cui è ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 LA CRONACA DELLE FP1 DI FRANCESCO PAONE RISULTATI E CLASSIFICA FP1PER LADI12.07 L’appuntamento è alle 14.30 per la seconda sessione di prove libere a. Grazie per averci seguito e a più tardi. 12.06 Laè piaciuta molto. Non è distanteMercedes ed è partita molto meglio rispetto alla McLaren. Sainz ha ben impressionato anche sul passo con le gomme hard. Peccato per iaccusati da, che si è comunque dimostrato subito a proprio agio nei 10 minuti conclusivi in cui è ...

SkySportF1 : ?? Gasly-Sainz: coppia inedita al comando (?? -'30 #FP1) ? Tante escursioni fuori pista Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? A Imola inizia il fine settimana dell'#ImolaGP ???? ???? Tutti gli aggiornamenti in diretta #SkyMotori #F1 #Formula1 - _loricardu_ : RT @SkySportF1: ?? Bottas comanda in una mattina equilibratissima! (?? #FP1) ?? Top-6 in 3 decimi e le Rosse ci sono Il resoconto ? https://t.… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ?? Bottas comanda in una mattina equilibratissima! (?? #FP1) ?? Top-6 in 3 decimi e le Rosse ci sono Il resoconto ? https://t.… - giulyleclerc : RT @SkySportF1: ?? Bottas comanda in una mattina equilibratissima! (?? #FP1) ?? Top-6 in 3 decimi e le Rosse ci sono Il resoconto ? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Imola Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: Fp1, contatto Perez - Ocon! ... con le vetture che stanno prendendo confidenza con l'asfalto di Imola. (agg. di Fabio Belli) Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole position per Verstappen! (Gp Bahrain 2021) FORMULA 1, STREAMING ...

GP Emilia Romagna, i tempi del primo turno di prove libere LIVE Primo atto a Imola, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna . Sul circuito del Santerno si va in scena per il primo turno di prove libere, con un agguerrito Max Verstappen voglioso di rifarsi subito dala delusione ...

GP Emilia Romagna, FP1: Bottas on fire! Il più veloce nelle FP1 del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è stato Valtteri Bottas, seguito da Lewis Hamilton e Max Verstappen.

LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: classifica FP1, ottima Ferrari! Alle 14.30 le FP2 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 LA CRONACA DELLE FP1 DI FRANCESCO PAONE 12.07 L'appuntamento è alle 14.30 per la seconda sessi ...

... con le vetture che stanno prendendo confidenza con l'asfalto di. (agg. di Fabio Belli)Formula 1/ Qualifiche live: pole position per Verstappen! (Gp Bahrain 2021) FORMULA 1, STREAMING ...Primo atto a, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna . Sul circuito del Santerno si va in scena per il primo turno di prove libere, con un agguerrito Max Verstappen voglioso di rifarsi subito dala delusione ...Il più veloce nelle FP1 del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è stato Valtteri Bottas, seguito da Lewis Hamilton e Max Verstappen.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 LA CRONACA DELLE FP1 DI FRANCESCO PAONE 12.07 L'appuntamento è alle 14.30 per la seconda sessi ...