DiaSorin | giornata positiva in scia a consolidamento del settore

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Allunga il passo rispetto alla seduta precedente l’azienda produttrice di apparati diagnostici, portandosi a 154,2 e mettendo a segno un rialzo del 2,12%. Laè arrivata dopo la notizia dell’acquisizione di PPD da parte di Thermo Fisher Scientific per 17,4 miliardi di dollari. Secondo l’analisi di Websim, l’operazione conferma lo scenario del crescentenel mercato globale della diagnostica. Operativamente le attese sono per un proseguimento dellain senso positivo con resistenza vista a quota 156,3 e successiva a 161,4. Supporto a 151,2.

Advertising

Kuspide_SCF : Gli indici azionari europei chiudono appena sotto la parità una giornata all'insegna dell'incertezza. Fa un pelo me… -

Ultime Notizie dalla rete : DiaSorin giornata

Operativamente le attese sono per un proseguimento dellain senso positivo con resistenza vista a quota 156,3 e successiva a 161,4. Supporto a 151,2....7%), Banco Bpm (+0,6%), Buzzi (+0,9%), Cnh Industrial (+1,2%),(+0,8%), Exor (+0,9%), ...PROVA A TENERE I 24.500 PUNTI Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in agenda nelladi ...La giornata positiva è arrivata dopo la notizia dell’acquisizione di PPD da parte di Thermo Fisher Scientific per 17,4 miliardi di dollari. Secondo l’analisi di Websim, l’operazione conferma lo ...Borsa italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Diasorin e Moncler. Male invece Saipem e Nexi ...