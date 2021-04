Crotone, Cosmi alla vigilia: “L’Udinese non sarà più motivata di noi. Se potessi tornare indietro…” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Crotone scalda i motori in vista della sfida contro l'Udinese.Si prepara alla sfida di domani il Crotone, chiamato ad affrontare l'Udinese in casa, nella sfida valida per la 31^ giornata di Serie A. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico dei pitagorici, Serse Cosmi, nella consueta conferenza stampa pre-gara."L’Udinese non sarà più motivata dei miei ragazzi. Le motivazioni nostre sono quelle degli avversari. Non voglio pensare che la nostra squadra affronti le otto partite senza motivazioni, o motivazioni parziali. Lo dobbiamo per dovere nel rispetto della città e della società. Potrei aggiungere anche per noi stessi, e lì tocchiamo una sfera molto soggettiva. Le motivazioni, dunque, sono al massimo. Voglio che la squadra ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilscalda i motori in vista della sfida contro l'Udinese.Si preparasfida di domani il, chiamato ad affrontare l'Udinese in casa, nella sfida valida per la 31^ giornata di Serie A. Un impegno analizzatodal tecnico dei pitagorici, Serse, nella consueta conferenza stampa pre-gara."nonpiùdei miei ragazzi. Le motivazioni nostre sono quelle degli avversari. Non voglio pensare che la nostra squadra affronti le otto partite senza motivazioni, o motivazioni parziali. Lo dobbiamo per dovere nel rispetto della città e della società. Potrei aggiungere anche per noi stessi, e lì tocchiamo una sfera molto soggettiva. Le motivazioni, dunque, sono al massimo. Voglio che la squadra ...

