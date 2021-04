Covid | Toscana arancione la prossima settimana Firenze e Prato comprese

(Di venerdì 16 aprile 2021)– E’ arrivata la conferma ufficiale, oggi 16 aprile: tutta larimane in zonaanche la. Lo rende noto la Regione spiegando che tornano in, dalle 14 di domani, sabato 17 aprile, anche le province di, che erano rimaste rosse dallascorsa. L'articolo proviene daPost.

... mentre 116.366 sono morti dopo aver contratto il. Gli attualmente positivi sono 506.738 : in ... Puglia (1.537), Lazio (1.474), Sicilia (1.370), Emilia - Romagna (1.275),(1.239) e ..."Oggi si è riscontrata inuna consistente riduzione dell'occupazione dei posti lettoin ospedale con meno 77 posti letto non intensivi e meno 8 posti letto intensivi - si legge in una ...Somministrate finora quasi 14,4 milioni di dosi di vaccino, di cui 4,2 milioni sono seconde dosi. Il Veneto presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi consegnate ...E’ confermato. La Toscana, per atto del ministro della Salute Roberto Speranza, rimane in zona arancione anche la prossima settimana. Sentito lo stesso ministro della Salute, ritornano ...