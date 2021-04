Calciomercato Napoli: Meret resta. De Laurentiis dice no alle offerte (Di venerdì 16 aprile 2021) Aurelio De Laurentiis sarebbe orientato a trattenere Alex Meret: offerte rifiutate per il portiere classe 1997 del Napoli Aurelio De Laurentiis crede nelle potenialità di Alex Meret: il portiere classe 1997, acquistato nel 2018 per 25 milioni più bonus, non ha mostrato ancora il suo reale valore per problemi fisici e scelte tecniche. Secondo quanto riportato da Repubblica, De Laurentiis non cederà alle lusinghe in questa estate nonostante l’interesse della Roma. I giallorossi, dunque, virano su Juan Musso della Roma, portiere in orbita Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Aurelio Desarebbe orientato a trattenere Alexrifiutate per il portiere classe 1997 delAurelio Decrede nelle potenialità di Alex: il portiere classe 1997, acquistato nel 2018 per 25 milioni più bonus, non ha mostrato ancora il suo reale valore per problemi fisici e scelte tecniche. Secondo quanto riportato da Repubblica, Denon cederàlusinghe in questa estate nonostante l’interesse della Roma. I giallorossi, dunque, virano su Juan Musso della Roma, portiere in orbita Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

