Alfa Romeo - La Giulia GTAm in pit lane al GP di Imola (Di venerdì 16 aprile 2021) C'è un ospite speciale ai box del team Alfa Romeo Orlen per Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1: la Giulia GTAm, che abbiamo avuto modo di guidare in pista qualche settimana fa, è stata mostrata nella veste rossa definitiva al fianco dei due piloti del Biscione, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Sfilata sulla pit lane. Per la più estrema delle Giulia si tratta, di fatto, di un esordio ufficiale, anche se in una manifestazione a porte chiuse, senza spettatori a causa della crisi sanitaria in corso. La sportiva, che insieme con la versione GTA raccoglie l'eredità della Giulia Gran Turismo Alleggerita del 1965, ha un peso complessivo alleggerito di 100 chili rispetto a una Giulia Quadrifoglio (per un totale di 1.520 kg), due soli sedili, i ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) C'è un ospite speciale ai box del teamOrlen per Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1: la, che abbiamo avuto modo di guidare in pista qualche settimana fa, è stata mostrata nella veste rossa definitiva al fianco dei due piloti del Biscione, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Sfilata sulla pit. Per la più estrema dellesi tratta, di fatto, di un esordio ufficiale, anche se in una manifestazione a porte chiuse, senza spettatori a causa della crisi sanitaria in corso. La sportiva, che insieme con la versione GTA raccoglie l'eredità dellaGran Turismo Alleggerita del 1965, ha un peso complessivo alleggerito di 100 chili rispetto a unaQuadrifoglio (per un totale di 1.520 kg), due soli sedili, i ...

Advertising

sole24ore : Alfa Romeo 8 C, la Regina delle Regine resta ineguagliabile ancora oggi - GiordanoGasper1 : @goldbergvariaz @FrancescaGolem Alfa Romeo Giulia 1300 - F1inGenerale_ : F1 | GP Imola - Prove libere Alfa Romeo, ottimo Giovinazzi: 'Contento per il nono tempo, ora cerchiamo di portare l… - Cret013 : RT @AlfaRomeoIT: La scena ideale per la performance: la nuova #GiuliaGTAm ha fatto il suo debutto come ospite in pit-lane al #GPImola, al f… - MauroDelZingaro : RT @AlfaRomeoIT: La scena ideale per la performance: la nuova #GiuliaGTAm ha fatto il suo debutto come ospite in pit-lane al #GPImola, al f… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo F1, prove libere a Imola: Mercedes imprendibili, incidente per Leclerc ... a seguire Yuki Tsunoda (AlphaTauri, 1'16''419), Lando Norris (McLaren, 1'16''485, Alberto Giovinazzi (Alfa Romeo, 1'16''513) e Lance Stroll (Aston Martin, 1'16''737). Il programma: domani (sabato) ...

F1 - Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi: 'Dovremo essere perfetti in qualifica' Pilota italiano su una vettura dall'animo italiano: quale miglior ambasciatore per il gran premio del Made in Italy se non Antonio Giovinazzi, che porta il tricolore in pista sul circuito di Imola, ...

F1 | GP Imola – Prove libere Alfa Romeo, ottimo Giovinazzi: “Contento per il nono tempo, ora cerchiamo di portare la monoposto in Q2” Prove libere tranquille per Alfa Romeo, fino a quando Giovinazzi non ha deciso di portare la sua monoposto in nona posizione. Obbiettivo Q2?

F1, classifica combinata prove libere GP Imola: Mercedes davanti, ma Ferrari molto vicina Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, venerdì 16 aprile, con il GP dell'Emilia Romagna, valido come seconda prova del calendario. Oggi ad Imola si sono disputate la prime due delle tre consuete se ...

... a seguire Yuki Tsunoda (AlphaTauri, 1'16''419), Lando Norris (McLaren, 1'16''485, Alberto Giovinazzi (, 1'16''513) e Lance Stroll (Aston Martin, 1'16''737). Il programma: domani (sabato) ...Pilota italiano su una vettura dall'animo italiano: quale miglior ambasciatore per il gran premio del Made in Italy se non Antonio Giovinazzi, che porta il tricolore in pista sul circuito di Imola, ...Prove libere tranquille per Alfa Romeo, fino a quando Giovinazzi non ha deciso di portare la sua monoposto in nona posizione. Obbiettivo Q2?Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, venerdì 16 aprile, con il GP dell'Emilia Romagna, valido come seconda prova del calendario. Oggi ad Imola si sono disputate la prime due delle tre consuete se ...