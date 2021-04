A “Frontiere” le isole minori tra pandemia e ripartenza in vista della stagione turistica (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Così belle, affascinanti, complicate e diverse tra loro: sono le isole definite “minori”, ognuna un vero patrimonio artistico e ambientale che di fatto le rende “isole del Tesoro”. A queste piccole grandi perle nostrane è dedicata la puntata di “Frontiere” di domani sabato 17 aprile condotta da Franco Di Mare alle 16.30 su Rai3. È una buona idea quella di sanificarle e renderle “Covid free” sulla scia del modello greco? Come hanno vissuto la pandemia i loro abitanti? Quanto hanno sofferto e soffriranno l’isolamento inasprito dall’emergenza sanitaria quei territori che vivono essenzialmente di turismo? L’isola è un mondo a parte in grado di sorprendere. Come è successo tre mesi fa quando capitale italiana della cultura 2022 è stata eletta Procida, battendo concorrenti più grandi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Così belle, affascinanti, complicate e diverse tra loro: sono ledefinite “”, ognuna un vero patrimonio artistico e ambientale che di fatto le rende “del Tesoro”. A queste piccole grandi perle nostrane è dedicata la puntata di “” di domani sabato 17 aprile condotta da Franco Di Mare alle 16.30 su Rai3. È una buona idea quella di sanificarle e renderle “Covid free” sulla scia del modello greco? Come hanno vissuto lai loro abitanti? Quanto hanno sofferto e soffriranno l’isolamento inasprito dall’emergenza sanitaria quei territori che vivono essenzialmente di turismo? L’isola è un mondo a parte in grado di sorprendere. Come è successo tre mesi fa quando capitale italianacultura 2022 è stata eletta Procida, battendo concorrenti più grandi ...

Advertising

RaiTre : ISOLE DEL TESORO Le isole minori tra #pandemia e ripartenza in vista della stagione turistica. Tra gli ospiti:… - Lopinionista : A “Frontiere” le isole minori tra pandemia e ripartenza in vista della stagione turistica - SollazzoRosa : RT @RaiTre: ISOLE DEL TESORO Le isole minori tra #pandemia e ripartenza in vista della stagione turistica. Tra gli ospiti: @donabianchi1 @O… - OfficialTozzi : RT @RaiTre: ISOLE DEL TESORO Le isole minori tra #pandemia e ripartenza in vista della stagione turistica. Tra gli ospiti: @donabianchi1 @O… - carla45705249 : RT @RaiTre: ISOLE DEL TESORO Le isole minori tra #pandemia e ripartenza in vista della stagione turistica. Tra gli ospiti: @donabianchi1 @O… -

Ultime Notizie dalla rete : Frontiere isole Mais viola: dalla sua pannocchia coloranti naturali e integratori alimentari ... quali pericoli per le isole europee Il ruolo dei fulmini nell'origine della vita sulla Terra ... In edicola e in digitale L'umanità nello spazio Ad aprile, il settimo volume di 'Alle frontiere del cosmo'...

Green pass da giugno, così si tornerà a viaggiare. Ecco come funziona, vantaggi e rischi 'Dobbiamo agire rapidamente, in tempo per l'apertura delle frontiere e per l'estate' così da '... Per il momento possiamo accontentarci di viaggiare verso alcuni paesi, vedi la Spagna o le isole greche ...

Grecia, non solo isole Athos, Sinthonia e Kassandra, questi i nomi delle tre dita di terra che si protendono nell’Egeo del nord e costituiscono la penisola Calcidica (www.visit-halkidiki.gr). Natura, sole , mare cristallin ...

Green pass da giugno, così si tornerà a viaggiare. Ecco come funziona, vantaggi e rischi Viaggiare, si viaggiare... evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure... Così cantava Battisti, e la metafora sembra rappresentare bene il momento attuale.

... quali pericoli per leeuropee Il ruolo dei fulmini nell'origine della vita sulla Terra ... In edicola e in digitale L'umanità nello spazio Ad aprile, il settimo volume di 'Alledel cosmo'...'Dobbiamo agire rapidamente, in tempo per l'apertura dellee per l'estate' così da '... Per il momento possiamo accontentarci di viaggiare verso alcuni paesi, vedi la Spagna o legreche ...Athos, Sinthonia e Kassandra, questi i nomi delle tre dita di terra che si protendono nell’Egeo del nord e costituiscono la penisola Calcidica (www.visit-halkidiki.gr). Natura, sole , mare cristallin ...Viaggiare, si viaggiare... evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure... Così cantava Battisti, e la metafora sembra rappresentare bene il momento attuale.