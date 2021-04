ZIZOU, È UNA LEGGE REAL (Di giovedì 15 aprile 2021) Non più una sorpresa, ormai, ma una certezza della panchina. Zinedine Zidane, è davvero uno degli allenatori più vincenti della storia, nonostante la sua carriera sia iniziata da soli 5 anni. Ma sono stati 5 anni di trionfi, di numeri impressionanti, di certezze per il tecnico francese, ovviamente sulla panchina del REAL Madrid con cui ha esordito in un febbraio 2016, doveva essere un semplice traghettatore ma da allora, ha riscritto la storia del calcio anche da allenatore, dopo averlo fatto da calciatore. Con lo 0-0 di Anfield con il Liverpool, ZIZOU ha centrato la quarta semifinale su 6 edizioni di Champions da allenatore. Nelle tre precedenti semifinali, non ha mai steccato ed è andato a vincere poi la Coppa, per 3 anni di fila. C’è poco da fare, quando Zidane arriva fino in fondo, vince. Era accaduto nelle tre edizioni precedenti, le Champions ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Non più una sorpresa, ormai, ma una certezza della panchina. Zinedine Zidane, è davvero uno degli allenatori più vincenti della storia, nonostante la sua carriera sia iniziata da soli 5 anni. Ma sono stati 5 anni di trionfi, di numeri impressionanti, di certezze per il tecnico francese, ovviamente sulla panchina delMadrid con cui ha esordito in un febbraio 2016, doveva essere un semplice traghettatore ma da allora, ha riscritto la storia del calcio anche da allenatore, dopo averlo fatto da calciatore. Con lo 0-0 di Anfield con il Liverpool,ha centrato la quarta semifinale su 6 edizioni di Champions da allenatore. Nelle tre precedenti semifinali, non ha mai steccato ed è andato a vincere poi la Coppa, per 3 anni di fila. C’è poco da fare, quando Zidane arriva fino in fondo, vince. Era accaduto nelle tre edizioni precedenti, le Champions ...

