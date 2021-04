Valle Telesina, Rubano affida a Consiglio Regionale e Anci le richieste dei commercianti (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, si è recato ieri a Napoli, presso la sede del Consiglio Regionale della Campania e presso la sede campana dell’Associazione Nazionali Comuni Italiani, per affidare ai suoi riferimenti istituzionali il documento consegnatogli dai commercianti della Valle Telesina alla manifestazione di sabato scorso. Il documento redatto e firmato dagli esercenti della Valle Telesina è stato depositato nelle mani di Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, e del presidente dell’Anci Campania e sindaco di Caserta, Carlo Marino. Entrambi i rappresentanti hanno assicurato il loro pieno sostegno alle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di Puglianello, Francesco Maria, si è recato ieri a Napoli, presso la sede deldella Campania e presso la sede campana dell’Associazione Nazionali Comuni Italiani, perre ai suoi riferimenti istituzionali il documento consegnatogli daidellaalla manifestazione di sabato scorso. Il documento redatto e firmato dagli esercenti dellaè stato depositato nelle mani di Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in, e del presidente dell’Campania e sindaco di Caserta, Carlo Marino. Entrambi i rappresentanti hanno assicurato il loro pieno sostegno alle ...

Advertising

anteprima24 : ** Valle Telesina, Rubano affida a Consiglio Regionale e Anci le richieste dei commercianti **… - ilvaglio1 : Crisi del commercio in Valle telesina, Rubano incontra i vertici di Forza Italia #crisi #commercio #valletelesina… - NTR24 : Riaperture, Rubano (FI): “A Roma per documento commercianti Valle Telesina” - ottopagine : Rubano a Roma per documento commercianti Valle Telesina #Puglianello - TV7Benevento : RIAPERTURE: RUBANO, “A ROMA DA VERTICI FI PER DOCUMENTO COMMERCIANTI VALLE TELESINA”... -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Telesina Parco del Grassano il futuro del cross in Campania di Campania Il Parco del Grassano, ben 120mila mq di verde, è situato a San Salvatore Telesino, nella Valle Telesina, attraversato dal Rio Grassano, vicinissimo a Telese Terme. Il Rio Grassano Pr ancora uno scorcio del Parco opone domenica la seconda edizione del TELESIA CROSS COUNTRY RACE , ...

Riaperture, Rubano: 'a Roma da vertici FI per documento commercianti Valle Telesina' 'In seguito alle proteste degli scorsi giorni dei commercianti della Valle Telesina sulle riaperture, ho voluto dare risposte immediate agli operatori economici del mio comprensorio. Per questo motivo ho incontrato, a Palazzo Madama e nella sede Nazionale di Forza ...

Coronavirus nel Sannio: aggiornamento del 12 Aprile Si riporta la tabella elaborata dal Servizio Epidemiologia dell’Asl Benevento con i dati dei soggetti positivi al coronavirus ...

Vaccinazioni, Amedeo Ceniccola: “Non è il momento di polemiche pretestuose” A tal proposito, non posso non ricordare che la Campania è una delle regioni (assieme alla Calabria, Puglia e Valle d’Aosta) messa sul banco degli imputati dalla Commissione Antimafia che ha chiesto ...

di Campania Il Parco del Grassano, ben 120mila mq di verde, è situato a San Salvatore Telesino, nella, attraversato dal Rio Grassano, vicinissimo a Telese Terme. Il Rio Grassano Pr ancora uno scorcio del Parco opone domenica la seconda edizione del TELESIA CROSS COUNTRY RACE , ...'In seguito alle proteste degli scorsi giorni dei commercianti dellasulle riaperture, ho voluto dare risposte immediate agli operatori economici del mio comprensorio. Per questo motivo ho incontrato, a Palazzo Madama e nella sede Nazionale di Forza ...Si riporta la tabella elaborata dal Servizio Epidemiologia dell’Asl Benevento con i dati dei soggetti positivi al coronavirus ...A tal proposito, non posso non ricordare che la Campania è una delle regioni (assieme alla Calabria, Puglia e Valle d’Aosta) messa sul banco degli imputati dalla Commissione Antimafia che ha chiesto ...