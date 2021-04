Vaccino AstraZeneca | ecco dove e per chi è stato sospeso

(Di giovedì 15 aprile 2021) La Danimarca è primo Paese ad aver preso una decisione del genere, ossia di non includere più ilanti-Covid dinella campagna vaccinale (Foto: pixabay)Nonostante il parere dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e del comitato sulla farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) secondo cui i benefici superano di gran lunga i rischi, la Danimarca ha deciso di non somministrare più ilanti-Covid Vaxzevria di, per nessuna categoria di persone. Ad annunciarlo è l’emittente televisiva pubblica Tv2, secondo cui l’agenzia sanitaria danese avrebbe preso questa decisione a seguito delle segnalazioni di rarissimi casi di trombosi emersi nelle scorse settimane e il possibile collegamento tra i rari casi di trombi associati a un basso numero di piastrine nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - Antonio_Tajani : #AstraZeneca Con 20 milioni di euro l'Italia sarebbe stata comproprietaria del vaccino. Il governo Conte ha fatto s… - Frances47226166 : RT @aperegina61: Non si può neanche parlare del vaccino #AstraZeneca #Danimarca: sviene annunciando lo stop AstraZeneca direttrice dell’Age… - andreoneth : RT @RadioSavana: La direttrice Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo stop della Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

... Moderna,, Johnson&Johnson, Sputnik. La soluzione a RNA messaggero si sta dimostrando ... Come quello che distribuivano a scuola, grazie al genio di Albert Sabin, primoorale contro ...IlReiThera rischia di finire in un cul de sac. Il siero italiano " una profilassi classica, a 'vettore virale', come, Johnson&Johnson e Sputnik V " rischia infatti di essere travolto ...Per la Fondazione Gimbe in regione solo il 5,2% ha ricevuto le due dosi. Mentre solo il 16% della fascia d’età chiamata ad aderire ha fatto domanda per il siero perché non vuole AstraZeneca ...Ritarda di almeno un mese la campagna di immunizzazione per i più giovaniL’assessore D’Amato: le autorità regolatorie si esprimano in fretta e con chiarezza ...