Uomini e Donne, Tina Cipollari spiega perché è assente in studio (Di giovedì 15 aprile 2021) Tina Cipollari torna a Uomini e Donne ma in collegamento video. Nella puntata di giovedì 15 aprile del dating show Maria De Filippi ha dato il ben tornato all'opinionista, reduce da alcuni giorni di assenza dallo studio. Tina si è collegata con il programma da casa, tranquillizzando i suoi fan che la credevano positiva al Covid-19. Il motivo è ben diverso e lo ha spiegato lei stessa in puntata. Tina Cipollari si è trasferita a Torino "Sto facendo un trasloco molto impegnativo", ha spiegato Tina Cipollari in collegamento video con lo studio di Uomini e Donne. "Ci vorrà ancora qualche giorno". Maria De Filippi ha chiesto ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 15 aprile 2021)torna ama in collegamento video. Nella puntata di giovedì 15 aprile del dating show Maria De Filippi ha dato il ben tornato all'opinionista, reduce da alcuni giorni di assenza dallosi è collegata con il programma da casa, tranquillizzando i suoi fan che la credevano positiva al Covid-19. Il motivo è ben diverso e lo hato lei stessa in puntata.si è trasferita a Torino "Sto facendo un trasloco molto impegnativo", hatoin collegamento video con lodi. "Ci vorrà ancora qualche giorno". Maria De Filippi ha chiesto ...

Advertising

DPCgov : “Una forza che può contare su oltre 300mila donne e uomini formati e preparati. Il volontariato di… - Agenzia_Ansa : Le donne in Qatar non hanno ancora il diritto di prendere decisioni in autonomia rispetto agli uomini su questioni… - Rvaticanaitalia : Chi sono in Italia gli uomini e le donne diventati teologi e teologhe negli ultimi 50 anni? La loro identità raccon… - Daniele72614308 : RT @EsattoC: MARIANO CATANZARO - DA UOMINI E DONNE AD ONLYFANS: il bel 38enne Napoletano pubblica le sue foto nudo!?? RT PER TOGLIERE LA CE… - Genni66581753 : RT @Pontifex_it: Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vicini agl… -